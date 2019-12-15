Владимир Драчев: На чемпионате мира по биатлону должны выступить под нашим флагом Президент Союза биатлонистов России утверждает, что IBU настроен к россиянам благожелательно.

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниева» президент СБР Владимир Драчев рассказал о том, как Международный союз биатлонистов (IBU) может отреагировать на решение исполкома WADA в отношении российских спортсменов.

«Пока разговоры в целом идут о перспективах, которые возможны в связи с решением в отношении РУСАДА, – отметил Драчев. – Ждем этого решения. Когда опротестуют решение WADA, будет две дороги. Первая – если мы соглашаемся с этим решением, начнутся рассмотрения по каждому спортсмену. Вторая – если не соглашаемся, уходим на длинные процедуры в CAS.

Думаю, что до чемпионата мира и на чемпионате мира мы спокойно пробегаем с российским флагом. Будем смотреть по срокам. Все настроены на то, чтобы нам помочь и быстрее закончить проблемы.

Все нормально, объективно, все договорились работать над созданием новой комиссии по критериям. В Хохфильцене прошла комиссия, были 2 совещания. Отношение к нам хорошее. Никто не говорит, что нас могут прогнать. Ждем решения по РУСАДA».

Чемпионат мира по биатлону 2020 года пройдет с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

9 декабря исполком WADA ввел санкции против российского спорта, запретив спортсменам из России участвовать в главных международных соревнованиях под флагом своей страны. Решение WADA может быть оспорено в Лозанне в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение трех недель.