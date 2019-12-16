Себастьян Самуэльссон: Я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира Ранее шведский биатлонист многократно высказывался за ужесточение санкции в отношении России.

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон высказал свое мнение о санкциях WADA против российских спортсменов.

«Лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира. Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Все это, конечно, печально», - приводит слова биатлониста ТАСС.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.