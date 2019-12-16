Вольфганг Пихлер – о решении WADA: Никто не знает, что именно происходит, здесь большая политика WADA решило отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового комитета (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

«Я считаю, что эта игра, которую мне сложно понять, – приводит ТАСС слова Пихлера. – Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика».

На прошлой неделе исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.