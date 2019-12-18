Мартен Фуркад – о решении WADA: Россия снова наступила на те же грабли WADA решило отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года.

– Никто не может быть рад, когда кого-то отстраняют за такие нарушения. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Потом у России было много возможностей, чтобы двигаться дальше и забыть о тех ошибках, чтобы снова завоевать уважение в мире. Но сейчас Россия снова наступила на те же грабли. Важно, чтобы это всё прекратилось и кардинально поменялась ментальность у русских, как я уже говорил. Знаю, что в России люди чувствуют, что их предали. Они всегда гордятся своей страной, поэтому сильно расстроены, – цитирует Фуркада «Чемпионат».

Напомним, на прошлой неделе исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.