Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону

19 декабря, четверг
16.15 мск. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ»)
20 декабря, пятница
16.15. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ»)
21 декабря, суббота
15.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины («Матч ТВ»)
17.00. Гонка преследования 10 км. Женщины («Матч ТВ»)
22 декабря, воскресенье
14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины («Матч ТВ»)
16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины («Матч ТВ»)
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