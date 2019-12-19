Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону С 19 по 22 декабря в Анси (Франция) пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Загрузка... 19 декабря, четверг 16.15 мск. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ») 20 декабря, пятница 16.15. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ») 21 декабря, суббота 15.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины («Матч ТВ»)

17.00. Гонка преследования 10 км. Женщины («Матч ТВ») 22 декабря, воскресенье 14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины («Матч ТВ»)

16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины («Матч ТВ»)