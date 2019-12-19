Дмитрий Васильев: Кто такой для меня Самуэльссон? Пусть дальше болтает Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что поддержка России со стороны шведа Себастьяна Самуэльссона, критиковавшего российский спорт, является попыткой привлечь к себе внимание.

– Кто такой для меня Самуэльссон? Где сейчас его результаты? Да, он борец за справедливость. Посмотрите, тот же Фуркад в прошлом сезоне чаще всех занимал четвертые места. Я вижу тут прямую закономерность. Не следует понапрасну на кого-то нападать, если не знаешь всей сути вопроса, всех деталей.

А Самуэльссон просто хочет сделать себе имя на подобных заявлениях. Есть такой сорт людей, которые любят критиковать всех вокруг, а в своем глазу не видят даже бревна. Пусть дальше болтает, – приводит слова Васильева RT.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.

Позже Самуэльссон, комментируя решение WADA, заявил о своем желании, чтобы Россия продолжала оставаться частью спортивного мира.