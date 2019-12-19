Александр Логинов: Первые номера имели преимущество, но проигрыш слишком большой В спринтерской гонке на этапе Кубка мира россиянин занял 11-е место.

Сегодня во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась спринтерская гонка на 10 км у мужчин. Первым к финишу пришел немец Бенедикт Долль. Александр Логинов подобно победителю не допустил ни одного промаха, но показал лишь 11-е время, проиграв Доллю почти 45 секунд. В интервью телеканалу «Матч ТВ» российский биатлонист поделился впечатлениями от гонки.

«Возможно, первые номера имели сегодня преимущество, – заявил Логинов. – Но проигрыш большой. Надо разбираться, в чем дело. Для меня это слишком огромный проигрыш. Я не понимаю, как я мог проиграть настолько много. Здесь явно что-то не так.

Надо работать из любых номеров. Я понимаю, был бы проигрыш 20 секунд, но не минутный. Будем разговаривать и, наверное, будет какая-то адекватная оценка».

В личном зачете Кубка мира Логинов занимает четвертое место, набрав 207 очков. У лидера норвежца Йоханнеса Бе – 254.

21 декабря в Анси состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало в 15:00 по московскому времени.