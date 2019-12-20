Йоханнес Бе: Я уже не помню, когда не попадал на подиум в спринте

Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бе оказался недоволен своим выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во Франции, где он занял четвертое место.
«Я уже не помню, когда в последний раз не попадал на подиум в спринте. Я невероятно расстроен тем, что допустил два промаха. Я был настроен решительно и сразу же выкладывался по полной. Пожалуй, у меня случился спад на «лежке», я промахнулся последним выстрелом. То же самое случилось на «стойке». В целом, думаю, начало сезона получилось хорошим для меня», - цитирует Бе NRK.
Напомним, победу в спринте одержал немец Бенедикт Долль. Следом расположились норвежец Тарьей Бе и француз Кентен Фийон Майе.
Йоханнес Бе набрал 254 очка и продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. Завтра у мужчин запланирована гонка преследования.
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