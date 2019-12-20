Светлана Миронова: Было реально холодно, и вода текла отовсюду Российская биатлонистка стала четвертой в спринте на третьем этапе Кубка мира.

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Женская спринтерская гонка на 7,5 км во французском Анси прошла в очень тяжелых условиях, поскольку биатлонисткам мешал проливной дождь. Первой к финишу пришла норвежка Тириль Экхофф с одним промахом. Россиянка Светлана Миронова, не допустив ни одного, заняла четвертое место. О том как прошла гонка, Светлана рассказала в интервью телеканалу «Матч ТВ»:

«Была очень тяжелая гонка – по такой погоде, первый раз стартовала в проливной дождь. Старалась максимально отработать на последнем круге. Сил становилось все меньше, но отработала как смогла.

Для такой погоды организаторы очень хорошо постарались сохранить трассу. Она была не настолько разбита, как могла бы. Переоделась, но все равно холодно. В процессе гонки все вещи промокли, и я начала замерзать. Было реально холодно, плюс вода текла отовсюду – попадала в лицо, попадал в рот. Это крайне дискомфортно.

Риск заболеть есть – очень зябко на улице. Так что вечером – горячий чай, возможно, ванна».

Женская гонка преследования на этапе в Анси состоится завтра 21 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени. Миронова проиграла Экхофф 22,5 секунды.