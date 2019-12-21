Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Логинов - 13-й Норвежец показал результат 30 минут 7,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Загрузка... Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе (+22,0; 0), замкнул тройку лучших еще один норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен (+1.00,0; 1). Отметим, что лучшим среди россиян стал Александр Логинов (+2.08,1; 1), пришедший к финишу 13-м. Матвей Елисеев (+3.25,6; 1) стал 30-м, Никита Поршнев (+3.26,0; 2) - 31-м, Евгений Гараничев (+3.53,8; 3) занял 36-е место, Эдуард Латыпов (+4.24,9; 2) - 46-е, а Дмитрий Малышко (+4.50,8; 5) - 51-е.