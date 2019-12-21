Никита Поршнев: За все говорят наши результаты Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира во Франции.

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- За все говорят наши результаты. Я показал свой ход - то, на что способен. Я и до этого проигрывал столько же. Начали очень быстро, не ожидал такого напора. Надо было все-таки чисто стрелять. Готов был стрелять чисто, просто хотелось скорее убежать в гонку. Но это глупые отмазки. Пока уходим на Новый год с такими результатами, - приводит слова Поршнева «Матч ТВ».

Напомним, что Поршнев в гонке преследования финишировал на 31-м месте.