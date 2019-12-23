Мартен Фуркад: Сейчас Йоханнес Бе непобедим В Анси (Франция) завершился второй этап Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси.

«Это была невероятно тяжелая гонка, на трассе была прекрасная борьба. Йоханнес, очевидно, был на уровень выше. Я не боюсь это признать. Бе показал, что сейчас он непобедим. На старте сезона он не выглядел столь мощно. На первом этапе Йоханнес не доминировал, его можно было обойти. Но на втором и третьем этапах он показал нечто невероятное», - цитирует Фуркада L'Equipe.

Напомним, Йоханнес Бе выиграл масс-старт на 15 км. Фуркад занял пятое место и проиграл норвежцу более одной минуты.

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать Бе. В активе норвежца 374 очка. Следом расположился его брат, Тарьей Бе (313) и француз Кантен Фийон-Майе (281).

Фуркад набрал 267 очков и занимает четвертое место.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 9 по 12 января в немецком Оберхофе.