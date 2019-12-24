Владимир Драчев: Было бы неверно идти на поводу у общественной организации Исполком ОКР не стал соглашаться с санкциями WADA.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о решении исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) поддержать решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Другого решения не могло быть, – приводит ТАСС слова Драчева. – Было бы неверно согласиться и идти на поводу у общественной организации. Есть ли шансы оспорить – это второй вопрос».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.