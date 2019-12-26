Арнд Пайффер: Не думаю, что Россия понесла суровое наказание

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер высказал свое мнение о санкциях WADA против России.
«У меня нет ощущения, что в настоящий момент нас обманывают. Я верю, что большинство моих соперников чисты.
По поводу решения WADA у меня двойственные чувства. Несправедливо лишать участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира молодых спортсменов, которые к этой теме отношения не имеют. С другой стороны: они выступят как «нейтральные атлеты из России», и я не считаю это суровым наказанием», - цитирует Пайффера Zeit Online.
Пайффер является Олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира.
Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные соревнования. Такое наказание вынесено за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
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