Арнд Пайффер: Не думаю, что Россия понесла суровое наказание Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом в течение четырех лет.

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер высказал свое мнение о санкциях WADA против России.

«У меня нет ощущения, что в настоящий момент нас обманывают. Я верю, что большинство моих соперников чисты.

По поводу решения WADA у меня двойственные чувства. Несправедливо лишать участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира молодых спортсменов, которые к этой теме отношения не имеют. С другой стороны: они выступят как «нейтральные атлеты из России», и я не считаю это суровым наказанием», - цитирует Пайффера Zeit Online.

Пайффер является Олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные соревнования. Такое наказание вынесено за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.