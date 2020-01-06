Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Германии Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

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«Сборная проводит сбор в австрийском Обертиллиахе. В составе все участники январских этапов Кубков мира кроме Юрловой-Перхт. Катя заболела, и в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований», - говорится в сообщении пресс-службы СБР, опубликованном в Twitter.

Добавим, что этап Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет с 9 по 12 января.