Норвежка Рейселанд выиграла спринт в Оберхофе, Миронова – 19-я В Германии стартовал четвертый этапа Кубка мира по биатлону.

Загрузка...

В первой гонке Кубка мира в 2020 году победу одержала норвежка Марте Рейселанд. Она стала лучшей в спринте на 7,5 км в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа. Рейселанд преодолела дистанцию за 22 минуты и 4,9 секунды, не допустив при этом ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второй финишировала немка Денизе Херрман, проиграв победительнице 33,1 секунды с одним промахом. Бронза досталась француженке Жулии Симон. Четвертое место досталось лидеру общего зачета итальянке Доротее Вирер.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. С двумя промахами она отстала от победительницы на 1 минуту и 59,8 секунды.

Биатлон

Кубок мира

Четвертый этап

Оберхоф (Германия)

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Марте Рейселанд (Норвегия) – 22:04,9 (0 промахов)

2. Денизе Херрман (Германия) – +33,1 (1)

3. Жулия Симон (Франция) – +47,4 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) – +1.01,8 (1)

5. Тириль Экхофф (Норвегия) – +1.07,1 (2)…

19. Светлана Миронова (Россия) – +1.59,8 (2)…

29. Анастасия Поршнева (Россия) – +2.16,8 (1)

30. Лариса Куклина (Россия) – +2.18,7 (2)…

50. Кристина Резцова (Россия) – +3.04,3 (3)…

69. Ирина Старых (Россия) – +3.51,3 (4)…