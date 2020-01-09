Немка Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на этапе Кубка мира Соревнования проходят в немецком городе Оберхоф.

Загрузка... Немецкая биатлонистка Денизе Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира. Спортсменка преодолела всю дистанцию за 20 минут 13,8 секунды. На второй позиции расположилась представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (+ 3,6 секунды). Замкнула тройку лучших Тириль Экхофф (+8,7). Добавим, что лучшей среди россиянок оказалась Светлана Миронова (+1.04,0). Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, Германия Женщины. Спринт. Лыжный ход 1. Дениз Херрман (Германия) – 20.13,8 2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +3,6 3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +8,7… 23. Светлана Миронова (Россия) – +1.04,0… 38. Кристина Резцова (Россия) – +1.22,2… 39. Лариса Куклина (Россия) – +1.25,0… 53. Анастасия Поршнева (Россия) – +1.40,1… 57. Ирина Старых (Россия) – +1.49,9.