Немка Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира. Спортсменка преодолела всю дистанцию за 20 минут 13,8 секунды.
На второй позиции расположилась представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (+ 3,6 секунды). Замкнула тройку лучших Тириль Экхофф (+8,7).
Добавим, что лучшей среди россиянок оказалась Светлана Миронова (+1.04,0).
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт. Лыжный ход
1. Дениз Херрман (Германия) – 20.13,8
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +3,6
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +8,7…
23. Светлана Миронова (Россия) – +1.04,0…
38. Кристина Резцова (Россия) – +1.22,2…
39. Лариса Куклина (Россия) – +1.25,0…
53. Анастасия Поршнева (Россия) – +1.40,1…
57. Ирина Старых (Россия) – +1.49,9.