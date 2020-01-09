Россияне узнали стартовые номера на спринтерскую гонку в Оберхофе Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Россиянин Александр Логинов первым из соотечественников начнет спринт в немецком Оберхове, который состоится в рамках 4-го этапа Кубка мир по биатлону. Он получил 11-й номер.

Напомним, в составе национальной команды также выступят Евгений Гараничев (29), Матвей Елисеев (15), Никита Поршнев (49), Эдуард Латыпов (73) и Карим Халили (105).

Добавим, что спринтерская гонка состоится 10 января и стартует в 16.30 мск.