Стали известны составы мужской и женской сборных России на эстафеты в Оберхофе Гонки состоятся 11 января.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал состав мужской и женской сборных России на эстафеты, которые пройдут 11 января в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

Женскую команды представят следующие биатлонистки: Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Начало гонки в 14.00 по московскому времени.

Лучшей среди россиянок в спринте стала Миронова – она финишировала на 19-м месте.

Что касается мужчин, то в эстафете примут участие Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Отмечается, что лидер команды Александр Логинов травмировал локоть в сегодняшнем спринте, где он финишировал на пятой позиции. Таким образом, его не включили в эстафетную четверку, чтобы не усугублять проблему с рукой.

Гонка у мужчин начнется в 18.15 (мск).

Напомним, в спринтерской гонке лучший результат из этой четверки показал Матвей Елисеев, занявший четвертое место.