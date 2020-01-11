Стали известны составы мужской и женской сборных России на эстафеты в Оберхофе

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал состав мужской и женской сборных России на эстафеты, которые пройдут 11 января в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.
Женскую команды представят следующие биатлонистки: Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Начало гонки в 14.00 по московскому времени.
Лучшей среди россиянок в спринте стала Миронова – она финишировала на 19-м месте.
Что касается мужчин, то в эстафете примут участие Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Отмечается, что лидер команды Александр Логинов травмировал локоть в сегодняшнем спринте, где он финишировал на пятой позиции. Таким образом, его не включили в эстафетную четверку, чтобы не усугублять проблему с рукой.
Гонка у мужчин начнется в 18.15 (мск).
Напомним, в спринтерской гонке лучший результат из этой четверки показал Матвей Елисеев, занявший четвертое место.