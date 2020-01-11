Поршнев заменил Елисеева в эстафете в Оберхофе Гонка пройдет в субботу.

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В составе мужской сборной России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе произошла замена. Вместо Матвея Елисеева в гонке примет участие Никита Поршнев.

«Приняли решение, что Елисееву нельзя бегать много гонок, – объяснил решение в эфире телеканала «Матч ТВ» тренер мужской команды Артем Истомин. – Эту эстафету он пропустит, дадим шанс молодым. У нас были мысли, чтобы он пропустил Поклюку, но тогда он может выпасть из топ-15».

Таким образом за сборную России будут выступать Саид Халили, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Поршнев.

Мужская эстафета в Оберхофе пройдет 11 января. Начало гонки – 16:15 (мск).