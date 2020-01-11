Виталий Норицын: Могли сегодня бороться за первую тройку Сборная России заняла седьмое место в эстафете, отстав от первой строчки на 2 минуты 20,7 секунды.

Старший тренер сборной России Виталий Норицын прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, в котором России финишировала на седьмом месте.

– Ходом девочки выглядели неплохо. Единственное, что Анастасия Поршнева не додержала финишный круг. Видимо, на первых кругах соперницы были ей не по силам. В целом есть вопросы технического плана, в том числе прохождение сложной части, где были сложные повороты и спусковая часть. Можно было биться за топ-3. Стрельба стала камнем преткновения. Нужно подробнее разобрать наше движение по дистанции, а также понять, в чем были ошибки на рубежах. Если брать Резцову, то она первый круг всегда проходит спокойно. Работает грамотно и в комфортном состоянии приходит на первый рубеж, – цитирует Норицына «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России пробежала гонку без штрафных кругов, использовав 14 дополнительных патронов. Победу одержала Норвегия, опередившая Швецию на 21,1 секунды. Тройку лучших замкнули француженки (+33,1).