Виталий Норицын: Могли сегодня бороться за первую тройку

Старший тренер сборной России Виталий Норицын прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, в котором России финишировала на седьмом месте.
– Ходом девочки выглядели неплохо. Единственное, что Анастасия Поршнева не додержала финишный круг. Видимо, на первых кругах соперницы были ей не по силам. В целом есть вопросы технического плана, в том числе прохождение сложной части, где были сложные повороты и спусковая часть. Можно было биться за топ-3. Стрельба стала камнем преткновения. Нужно подробнее разобрать наше движение по дистанции, а также понять, в чем были ошибки на рубежах. Если брать Резцову, то она первый круг всегда проходит спокойно. Работает грамотно и в комфортном состоянии приходит на первый рубеж, – цитирует Норицына «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России пробежала гонку без штрафных кругов, использовав 14 дополнительных патронов. Победу одержала Норвегия, опередившая Швецию на 21,1 секунды. Тройку лучших замкнули француженки (+33,1).
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