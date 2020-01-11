Виталий Норицын: Могли сегодня бороться за первую тройку - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 января 2020 16:16БиатлонКорегин Владислав

Виталий Норицын: Могли сегодня бороться за первую тройку

Сборная России заняла седьмое место в эстафете, отстав от первой строчки на 2 минуты 20,7 секунды.

Старший тренер сборной России Виталий Норицын прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, в котором России финишировала на седьмом месте.

– Ходом девочки выглядели неплохо. Единственное, что Анастасия Поршнева не додержала финишный круг. Видимо, на первых кругах соперницы были ей не по силам. В целом есть вопросы технического плана, в том числе прохождение сложной части, где были сложные повороты и спусковая часть. Можно было биться за топ-3. Стрельба стала камнем преткновения. Нужно подробнее разобрать наше движение по дистанции, а также понять, в чем были ошибки на рубежах. Если брать Резцову, то она первый круг всегда проходит спокойно. Работает грамотно и в комфортном состоянии приходит на первый рубеж, – цитирует Норицына «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России пробежала гонку без штрафных кругов, использовав 14 дополнительных патронов. Победу одержала Норвегия, опередившая Швецию на 21,1 секунды. Тройку лучших замкнули француженки (+33,1).

Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Кристина Резцова: Была злость за свою работу на рубеже Анастасия Поршнева: На стрельбе хотелось как можно быстрее догнать соперниц Виталий Норицын: Могли сегодня бороться за первую тройку
Зима-2020 в РПЛ: каникулы лидеров В преддверии массового выхода клубов РПЛ из зимних отпусков завершаем обзор их предстоящих подготовительных мероприятий ко второй части сезона. На сладкое мы оставили пятерку лидеров чемпионата, претендующих (увы, в последний раз для России, видимо, на долгие годы) на три путевки в Лигу чемпионов. 05.01.2020 20:15 Футбол Мощенко Захар
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Зулузиньо: Реванш против Емельяненко был бы честью для меня А. Емельяненко – о бое с Исмаиловым: Буду бить лысую голову 3 апреля Александр Шлеменко: Считаю, у Исмаилова больше шансов на победу в бою против Емельяненко
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
«Летучие мыши» не ловят мышей. «Реал» победил «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании «Королевский клуб» не смутил даже новый формат турнира, когда вместо одного матча за трофей пришлось играть два. Тони Кроос забил с углового, и подопечные Зинедина Зидана легко расправились с командой Дениса Черышева и ждут соперника по финалу Суперкубка. 09.01.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
17:09 Конькобежный спорт Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы
17:02 Футбол «Локомотив» интересуется нападающим сборной Японии
16:48 Футбол Поляков стал тренером вратарей в «Торпедо»
16:33 Биатлон Кристина Резцова: Была злость за свою работу на рубеже
16:27 Биатлон Анастасия Поршнева: На стрельбе хотелось как можно быстрее догнать соперниц
16:16 Биатлон Виталий Норицын: Могли сегодня бороться за первую тройку
16:03 Футбол «Факел» подписал игрока молодежной команды «Динамо»
15:52 Футбол «Зениту» интересен Дзадза
15:45 Хоккей «Барыс» дома уступил «Авангарду»
15:36 Олимпиада Мохова принесла России первое золото юношеской Олимпиады
15:18 Биатлон Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, россиянки – седьмые
15:13 Олимпиада Станислав Поздняков: На следующей неделе ОКР уведомит CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
15:03 Футбол «Рубин» интересуется капитаном сборной Казахстана
15:02 ММА Макгрегор за бой с Серроне получит пять миллионов евро
14:54 Футбол «Интер» продолжит переговоры по переходу Эриксена
14:42 Теннис Екатерина Александрова: Вся неделя сложилась для меня хорошо
14:39 Футбол Паулу Фонсека: Сарри – один из лучших тренеров в Европе
14:34 Теннис Уильямс вышла в финал в Окленде, Возняцки – нет
14:25 Теннис Киз и Плишкова вышли в финал в Брисбене
14:23 Футбол Канте может стать игроком «Реала»
Синоптики пообещали жителям Хабаровского края тёплую погоду
Дома и в Перу: как тюменские випы провели новогодние каникулы?
Депутат Заксобрания Омской области обратился в СКР по поводу выбросов
Неделя в Удмуртии: патриотичный бизнес, нищее население и «неживые» соцсети Бречалова
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика