Анастасия Поршнева: На стрельбе хотелось как можно быстрее догнать соперниц

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева подвела итоги эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе – она бежала на втором этапе, финишировав на 14-м месте с тремя дополнительными патронами – ее отставание составило 1 минуту 49 секунд.
– Всех спортсменов напугала трасса. Мы пошли на разминке по первому кругу, и там был чистый лед. Начинали торможение с начала спуска, а заканчивали внизу. Многие спортсмены улетали в кювет и очень сильно ударялись. Я не падала, но на финишном кругу решила не тормозить на всех поворотах. В итоге с большой скоростью вошла в тот поворот и прошла по самому краю. Но устояла. На стрельбе волнения не было, просто хотелось как можно быстрее догнать соперниц, которые идут впереди. Наверное, на последних выстрелах рано переключалась на саму гонку, не дорабатывая стрельбу, – цитирует биатлонистку «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России пробежала гонку без штрафных кругов, использовав 14 дополнительных патронов. Победу одержала Норвегия, опередившая Швецию на 21,1 секунды. Тройку лучших замкнули француженки (+33,1).
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