Кристина Резцова: Была злость за свою работу на рубеже Сборная России заняла седьмое место в эстафете, отстав от первой строчки на 2 минуты 20,7 секунды.

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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое выступление на первом этапе эстафетной гонки в Оберхофе – она финишировала на 15-м месте (6 дополнительных патронов) с отставанием от лидера в 58,7 секунды.

– Ужасно прошла первый спуск, очень сильно боялась, очень много времени потеряла. Девчонки начинали плужить с середины спуска и приходилось плужить за ними. На втором и третьем круге я уже практически не тормозила. Нервов на стрельбе вообще не было. Была злость на себя, за свою работу на рубеже, поэтому я не задумывалась о том, трясет меня или не трясет. Главным для меня было просто наругать себя до такой степени, чтобы у меня не было права на ошибку. Если честно, то я абсолютно недовольна собой сегодня, – цитирует Резцову «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России пробежала гонку без штрафных кругов, использовав 14 дополнительных патронов. Победу одержала Норвегия, опередившая Швецию на 21,1 секунды. Тройку лучших замкнули француженки (+33,1).