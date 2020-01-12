Александр Логинов: Ветер вполне позволял работать даже «на ноль» Российский биатлонист Александр Логинов - об итогах масс-старта четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

- Почему в начале гонки так далеко оказался? В потоке накатили меня, просто так вышло, что опустился вниз. Функциональное состояние было хорошее в этот раз, вполне рабочее. Сам накосячил - сам виноват. Но повторюсь, что состояние позволяло бороться за самые высокие места.

На самом деле, ветер вполне позволял работать даже «на ноль». По крайней мере, во время моей стрельбы. Видимо настолько я побоялся смены ветра или где-то рисковал до такой степени… просто зря. Абсолютно неудачная гонка. В течение пары часов все проанализирую и будем двигаться дальше, - рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам конки Логинов, допустив пять промахов, финишировал на 17-м месте. Победу в масс-старте одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.