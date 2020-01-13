Тарьей Бе: Борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет жесткой В Оберхофе завершился четвертый этап Кубка мира.

Норвежский биатлонист Тарьей Бе подвел итоги масс-старта в Оберхофе.

«Удачная стрельба Фуркада - это его заслуга. У меня же это не получилось. Борьба за победу в общем зачете будет жесткой. В ближайшие дни я буду тренироваться и постараюсь найти форму. Мы все будем бороться за победу», - приводит слова Бе-старшего NRK.

Напомним, француз Мартен Фуркад стал победителем в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира. Тарьей Бе допустил семь промахов и занял лишь 25-е место.

После этапа в Оберхофе Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира. Француз набрал 387 очков. Следом расположились Йоханнес Бе (374) и соотечественник Фуркада Симон Дестье (352). Тарьей Бе занимает четвертое место (342).

Напомним, Йоханнес Бе в Оберхофе не выступал из-за рождения ребенка.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Рупольдинге (Германия) с 15 по 19 января.