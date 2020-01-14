Стали известны стартовые номера россиянок на спринтерскую гонку в Рупольдинге Соревнования проходят в Германии.

В среду, 15 января в немецком городе Рупольдинг состоится спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

За день до старта гонки стали известны стартовые номера спортсменок. У россиянок первой вступит в борьбу Екатерина Юрлова-Перхт (10). Также национальную команду представят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Добавим, что спринтерская гонка стартует в 16.30 мск.

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт. Стартовые номера

10. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

40. Светлана Миронова (Россия)

51. Лариса Куклина (Россия)

62. Кристина Резцова (Россия)

92. Ирина Старых (Россия)