Стали известны стартовые номера россиянок на спринтерскую гонку в Рупольдинге - Советский спорт
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14 января 2020 20:11БиатлонГичунцев Артур

Стали известны стартовые номера россиянок на спринтерскую гонку в Рупольдинге

Соревнования проходят в Германии.

В среду, 15 января в немецком городе Рупольдинг состоится спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

За день до старта гонки стали известны стартовые номера спортсменок. У россиянок первой вступит в борьбу Екатерина Юрлова-Перхт (10). Также национальную команду представят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Добавим, что спринтерская гонка стартует в 16.30 мск.

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт. Стартовые номера

10. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

40. Светлана Миронова (Россия)

51. Лариса Куклина (Россия)

62. Кристина Резцова (Россия)

92. Ирина Старых (Россия)

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