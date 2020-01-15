Виталий Норицын: Получился тяжелый спринт в плане подготовке инвентаря, больше ничего не добавлю - Советский спорт
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15 января 2020 18:33БиатлонШарафудинов Виктор

Виталий Норицын: Получился тяжелый спринт в плане подготовке инвентаря, больше ничего не добавлю

Тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал провал на спринте в Рупольдинге.

Сегодня в немецком Рупольдинге состоялась спринтерская гонка на 7,5 км у женщин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Ни одна из представительней сборной России не попала в 30-ку лучших.

Выше всех россиянок в итоговом протоколе оказалась Лариса Куклина. Не допустив ни одного промаха, она все равно проиграла победительнице норвежке Тириль Экхофф почти две минуты (+1:54,1).

Екатерина Юрлова-Перхт стала 36-й, Кристина Резцова – 42-й, Ирина Старых – 60-й, а Светлана Миронова – 77-й.

Эти неутешительные результаты в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал тренер женской сборной России Виталий Норицын:

«Тяжелый спринт получился в плане подготовки инвентаря. Больше, наверное, ничего не добавлю. Мы никого не виним, это общекомандное дело, сейчас будем разбираться.

Может, есть небольшие замечания по состоянию, но точно не для всех сразу. Видел, как девочки бились на подъемах. Вопросов к ним у меня нет. По движению Юрлова хорошо двигалась, но получился такой проигрыш. Будем разбираться детально».

В пятницу 17 января в Рупольдинге состоится женская эстафета.

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