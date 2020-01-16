Никита Поршнев: Во время спринта чувствовал, что проигрываю с каждым метром Гонка на 10 км состоялась в рамках пятого этапа Кубка мира.

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал итоги своего выступления в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге – он финишировал на 70-м месте, допустив два промаха на стойке (2 минуты 12,7 секунды).

– До этого не было так тяжело, как сегодня. Не знаю, с чем это связано. Старался делать все, что от меня зависит. Боролся, но чувствовал, что проигрываю с каждым метром. Старался терпеть, слушать подсказки тренеров, наклоняться, а не заваливаться в каких-то моментах. Хотелось бы схлестнуться с кем-то на круге. Не получилось. Только с Латыповым поработал. Любые трассы нужно проходить. С двумя штрафами и таким ходом пока что получается такое место, – цитирует Поршнева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад – 22:41.5. Второе место завоевал его соотечественник Корентен Фийон-Майе, проиграв 3,1 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Бенедикт Долль (+12,0). Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов, финишировавший на 11-м месте (+44,4).