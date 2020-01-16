Анфиса Резцова: С такими результатами нам нечего ловить на чемпионате мира Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону прокомментировал результаты российской сборной.

На пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге российские биатлонисты провалились. Во женской спринтерской гонке 15 января никто из россиянок не смог попасть в 35 лучших, а сегодня в мужской гонке Александр Логинов, не допустив ни одного промаха, занял лишь 11-е место, проиграв 44 секунды победителю французу Мартену Фуркаду.

Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что причина в том, что в национальной команде сделан чрезмерный упор на стрельбу в ущерб физической подготовке.

«Если мы раньше могли и три-четыре промаха допустить, но бежали, то сейчас нам нужна хорошая физподготовка, – заявила Резцова в интервью «Р-Спорт». – В ней большие просчеты, мы проигрываем в районе двух минут, это немыслимо. Даже Саша Логинов сдал. Если раньше бежал ногами, то сейчас, не знаю, что происходит. Не хочу никого обидеть, но я думаю, нам нечего ловить на чемпионате мира с такими результатами. Будет сложно, потому что проигрыши огромные, и мы, кажется, даже не делаем никаких выводов.

У нас нарушилась система подготовки. Она сейчас направлена только на стрельбу. Проигрыши просто огромные – до двух минут. Нужно работать над «физикой». Эта проблема, конечно, одним днем не решается, «физика» закладывается в течение подготовительного периода — летом и осенью. Наверное, нам надо искать хороших тренеров по «физике». Все практически стреляют без промахов или с одним промахом, мы явно работаем над стрельбой, есть перекос в ее сторону.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве с 12 по 23 февраля.