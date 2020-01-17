Валерий Польховский: Неудачам в Рупольдинге есть объяснение – неправильное место новогоднего сбора

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский высказался о причинах неудачного выступления женской и мужской команд в спринтерских гонках на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
У женщин лучшей в сборной России стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место, у мужчин в топ-20 попали Александр Логинов (11-е место) и Матвей Елисеев (17-е).
«Старты в Рупольдинге получились не очень удачными, – сказал Польховский в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Этому есть объяснение: неправильно было выбрано место проведения новогоднего сбора. Спортсмены были в Австрии, готовились на высоте. Там не прошли полную адаптацию, спустились с нее, переехали».
В пятницу женщины побегут эстафету. Начало гонки – 16:30 (мск).
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