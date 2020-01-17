Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, у России худший результат сезона – 11-е место Командная гонка состоялась в Германии.

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета. Победу в командной гонке одержала сборная Норвегии.

Результат норвежек 1:08:46,4 с нулем штрафных кругов и девятью дополнительными патронами. За Норвегию выступали Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд.

Второе место заняла сборная Франции с отставанием в 10,7 секунды (0+8). Состав французской команды: Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье и Жюстин Бреза.

Бронза у команды Швейцарии, отставшей от норвежек по итогам четырех этапов на 20,7 секунд (0+4). За Швейцарию бежали и стреляли Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин и Лена Хекки.

Сборная России финишировала лишь на 11-м месте, отстав от норвежек на 2 минуты и 33,8 секунды (0+6). Для россиянок – это худший результат в нынешнем сезоне. Выступали за российскую команду Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Биатлон

Кубок мира. 5-й этап

Рупольдинг (Германия)

Женщины. Эстафета 4 x 6 км

1. Норвегия – 1:08:46,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов)

2. Франция – +10,7 (0+8)

3. Швейцария – +20,7 (0+4)

4. Германия – +31,7 (2+4)

5. Швеция – +54,3 (0+11)

6. Украина – +54,8 (0+7)

7. Италия – +59,7 (0+10)

8. Австрия – +2:05,7 (1+6)

9. Китай – +2:15,7 (0+3)

10. США – +2:32,9 (1+9)

11. Россия – +2:33,8 (0+6)

12. Белоруссия – +3:13,9 (1+13)…