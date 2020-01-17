Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, у России худший результат сезона – 11-е место

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета. Победу в командной гонке одержала сборная Норвегии.
Результат норвежек 1:08:46,4 с нулем штрафных кругов и девятью дополнительными патронами. За Норвегию выступали Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд.
Второе место заняла сборная Франции с отставанием в 10,7 секунды (0+8). Состав французской команды: Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье и Жюстин Бреза.
Бронза у команды Швейцарии, отставшей от норвежек по итогам четырех этапов на 20,7 секунд (0+4). За Швейцарию бежали и стреляли Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин и Лена Хекки.
Сборная России финишировала лишь на 11-м месте, отстав от норвежек на 2 минуты и 33,8 секунды (0+6). Для россиянок – это худший результат в нынешнем сезоне. Выступали за российскую команду Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.
Биатлон
Кубок мира. 5-й этап
Рупольдинг (Германия)
Женщины. Эстафета 4 x 6 км
1. Норвегия – 1:08:46,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов)
2. Франция – +10,7 (0+8)
3. Швейцария – +20,7 (0+4)
4. Германия – +31,7 (2+4)
5. Швеция – +54,3 (0+11)
6. Украина – +54,8 (0+7)
7. Италия – +59,7 (0+10)
8. Австрия – +2:05,7 (1+6)
9. Китай – +2:15,7 (0+3)
10. США – +2:32,9 (1+9)
11. Россия – +2:33,8 (0+6)
12. Белоруссия – +3:13,9 (1+13)…