Кристина Резцова: В Оберхофе лыжи работали лучше Сборная России заняла 11-е место в эстафете, отстав от первой строчки на 2 минуты 33,8 секунды.

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала ситуацию с лыжами во время сегодняшней эстафетной гонки в Рупольдинге – на третьем этапе она финишировала девятой (два дополнительных патрона) с отставанием от лидера в 1 минуту 21,4 секунды. 23-летняя спортсменка уступила ходом чуть больше минуты.

– В гонку пришлось включиться сразу – с первых метров начала реально фигачить. Передо мной стартовала Экхофф и я подумала, а что бы за ней не подержаться. Доехав до первого небольшого подъема, я поняла, что лыжи у меня совсем не едут. Но мы только начали съезжать с бугорка и я начала толкаться через шаг, но в этот момент шведка выкатила с боку и просто уехала от меня. У меня чуть слёзы из глаз не полились. Могу сказать, что в Оберхофе у меня лыжи работали лучше. Тогда я понимала, что отставание исключительно из-за моего самочувствия, а сейчас ощущается, что лыжи не работают, – цитирует Резцову News.ru.

Напомним, что сборная России пробежала гонку без штрафных кругов, использовав шесть дополнительных патронов. Победу одержала Норвегия, опередившая Францию на 10,7 секунды. Тройку лучших замкнули швейцарки (+20,7).