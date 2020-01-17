Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Рупольдинге Гонка состоится 18 января в 16.15 по московскому времени.

Пресс-служба IBU огласила состав мужской сборной России на завтрашнюю эстафету в рамках пятого Кубка мира, проходящего в Рупольдинге.

В гонке в порядке расстановки по этапам выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Мужская сборная России находится на четвертом месте в эстафетном зачете после трех гонок, набрав 124 очка. Первыми идут норвежцы (180), на второй строчке – Франция (156), а замыкает тройку лучших сборная Германии (136).

Напомним, что сегодня российские биатлонистки в эстафете финишировала на 11-й строчке (+2.33,8). Победу одержала Норвегия, опередившая Францию на 10,7 секунды. Тройку лучших замкнули швейцарки (+20,7).