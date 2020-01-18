Сборная России стала четвертой в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону.
На второй позиции – сборная Норвегии, замкнули тройку лучших биатлонисты из Австрии.
Сборная России заняла четвертую строчку, уступив победителям 1.32,3 минуты с пятью дополнительными патронами. В ее составе выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов
Добавим, что в воскресенье, 19 января в Рупольдинге также пройдут мужская и женская гонки преследования.
Кубок мира по биатлону. Рупольдинг (Германия)
Мужчины. Эстафета 4×7,5 км
1. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов) 1:18.11,2;
2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегор, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) – (0+10) +1.12,2;
3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) – (0+4) +1.24,3;
4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) – (0+5) +1.32,3;
5. Германия (Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) – (0+12) +2.13,1