Сборная России стала четвертой в мужской эстафете на этапе Кубка мира Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.

Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону.

На второй позиции – сборная Норвегии, замкнули тройку лучших биатлонисты из Австрии.

Сборная России заняла четвертую строчку, уступив победителям 1.32,3 минуты с пятью дополнительными патронами. В ее составе выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов

Добавим, что в воскресенье, 19 января в Рупольдинге также пройдут мужская и женская гонки преследования.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Эстафета 4×7,5 км

1. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов) 1:18.11,2;

2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегор, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) – (0+10) +1.12,2;

3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) – (0+4) +1.24,3;

4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) – (0+5) +1.32,3;

5. Германия (Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) – (0+12) +2.13,1