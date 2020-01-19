Александр Логинов: Со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали - Советский спорт
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19 января 2020 18:24БиатлонНечаев Юрий

Александр Логинов: Со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали

В Германии завершился пятый этап Кубка мира.

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги своего выступления в гонке преследования.

«В целом это была уверенная стрельба, но чуть-чуть недоработал, не прошло два габарита. Со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали. Но залог успеха в биатлоне - это стрельба плюс хороший ход. На дистанции работалось хорошо, на каждом круге мне бежалось комфортно и легко. После эстафеты спокойно восстановился, усталости не было», - цитирует биатлониста «Чемпионат.com».

Напомним, сегодня в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге Логинов допустил два промаха и занял 10-е место.

Победу одержал француз Мартен Фуркад, ранее первенствовавший в спринте. Биатлонист не допустил ни одного промаха. Вторым стал еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе (1 промах), замкнул тройку призеров Ветле Кристиансен (1) из Норвегии.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января.

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