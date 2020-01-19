Владимир Драчев: Мы все время в шаге от медалей, нам не хватает одного выстрела Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о состоянии российских спортсменов.

- Дорога у нас одна, мы по ней идем. Все дни смотрим, что происходит. Какие-то моменты надо быстро исправить, какие-то позже будем исправлять. Разбираемся со всем подряд. Много нюансов решается - подготовка лыж, спортсменов, оружия, экипировки. Все нюансы смотрели, думаем о том, как выполнить главную задачу на чемпионате мира.

Все ждут медалей, но мы все время в шаге, где-то рядом, нам не хватает одного выстрела. Смотрим, как это урегулировать, чтобы было полное взаимодействие спортсменов, тренеров и сервисменов, - рассказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, шестой этап Кубка мира пройдет с 23 по 26 января в Поклюке (Словения).