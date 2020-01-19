Паулина Фиалкова: У меня нет никаких проблем в связи с тем, что Кузьмина закончила карьеру Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова рассказала, как планирует готовиться к чемпионату мира с учетом этой травмы.

- У меня проблема с коленом никуда не денется в течение сезона, а то и двух-трех сезонов, потому что оно требует хирургического вмешательства, но это не так актуально прямо сейчас. Я смогу побыть дома, затем провести тренировочный лагерь перед чемпионатом мира, а там посмотрим, как я буду себя чувствовать и в какой форме к нему подойду. Прямо сейчас я не думаю об этом

- После прошлого сезона Анастасия Кузьмина закончила карьеру. Ее отсутствие создает проблемы для команды в эстафете?

- Да, для эстафет это стало проблемой, а для личных гонок - нет, потому что мы до этого не тренировались вместе. Я тренировалась со своей сестрой последние пять лет. У меня нет никаких проблем в связи с тем, что Кузьмина закончила карьеру, - приводит слова Фиалковой News.ru.