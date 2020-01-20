Анфиса Резцова: Сборная выступает слабо – что мужчины, что женщины Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением по поводу последних результатов мужской и женской сборных России.

– Вроде бы тренеры хотят основных спортсменов не повезти в Поклюку, но, может быть, им бы Рупольдинг надо было пропустить? Большая часть сезона прошла, но каких-то выводов я не видела. Ни от тренера, ни от президента, ни от спортсменов, всё нам что-то мешает. И лыжи у нас не едут, и шлифовальной машинки нет, и погода мешает – смешно, все же в равных условиях бегут. Какие-то отговорки, но надеемся на лучшее всегда. У них бывают удачные гонки: где-то эстафету хорошо пробегут или что-то займут в спринте, но в целом сборная выступает слабо – что мужчины, что женщины. Времени до чемпионата мира осталось мало, и как они выкарабкаются – вопрос, – цитирует Резцову «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве с 12 по 23 февраля.

После пяти этапов кубка мира сборная России имеет пять наград – два серебра и три бронзы.