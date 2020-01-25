Франция выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия – 13-я На этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась одиночная смешанная эстафета (супермикст).

Выиграла гонку сборная Франции, за которую выступали Эмильен Жаклен и Анаис Бескон. Второй стала сборная Эстония (+5,9). Тройку лучших замкнула команда Австрии (+12,1). Сборная России заняла пятое место. За россиян выступали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Поклюка (Словения)

Биатлон

Кубок мира

Супермикст 1. Франция (Эмильен Жаклен, Анаис Бескон) – 38.29,1 (0+5)

2. Эстония (Рене Захкна, Регина Ойя) – отставание 5,9 (0+3)

3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Хаузер) – + 12,1 (0+6)...

13. Россия (Эдуард Латыпов, Кристина Резцова) + 1.18,5 (0+10).