Сборная Франции выиграла смешанную эстафету в Поклюке, россияне – четвертые В Словении продолжается этап Кубка мира.

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершилась смешанная эстафета. Женщины на двух этапах бежали по 6 км, а мужчины – по 7,5 км. Победу одержала сборная Франции в составе Кентен Фийон Майе, Симон Детье, Жюстин Бреза и Жулия Симон. Результат французов 1:17:53,3 при нуле штрафных кругов и 8 дополнительных патронах.

Второе место заняли норвежцы (Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) с проигрышем +40,6 (0+4).

Бронза у команды Германии (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) с отставанием +1:01,4 от победителей (0+5).

Сборная России финишировала четвертой, проиграв немцам 23 секунды (и +1:24,8 норвежцам) при нуле промахов и 7 дополнительных патронах. За российскую команду выступали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Кубок мира по биатлону

Шестой этап

Поклюка (Словения)

Смешанная эстафета

1. Франция – 1:17:53.3 (0 штрафных кругов +8 промахов)

2. Норвегия – +40,6 (0+4)

3. Германия – +1:01,4 (0+5)

4. Россия – +1:24,8 (0+7)

5. Швеция – +1:34,1 (0+6)…