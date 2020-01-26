Валерий Польховский: Верю, что нынешний состав сборной России можно довести до медалей ЧМ Вице-президент СБР Валерий Польховский считает, что за оставшееся до чемпионата мира время нынешний состав сборной России можно довести до медалей.

– У нас как принято? Бежать все дистанции. Но если человек не расположен к четырем рубежам, допустим, зачем? У Мироновой, условно, не получаются 15-километровые гонки. Наверное, в подготовке лучше сфокусироваться на других дистанциях. А эстафеты уже по ситуации.

– Верите, что нынешний состав, особенно женский, за оставшееся до чемпионата мира время можно довести до медалей?

– Это реально. В частности, если говорить о женщинах, в эстафете, – приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Добавим, что чемпионат мира по биатлону 2020 года пройдет в Антхольце с 13 по 23 февраля.