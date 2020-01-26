Сборная России установила новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира Последние на данный момент российские медали были завоеваны 14 декабря.

В двух сегодняшних гонках с масс-старта на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке российские биатлонисты не смогли завоевать медали. В мужских соревнованиях лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировав на 11-м месте, а у женщин выше всех других россиянок стала Светлана Миронова, закончив дистанцию на 19-й позиции.

Таким образом российские биатлонисты не попали на подиум Кубке мира уже 26 гонок подряд. Россияне не могут завоевать ни одной медали с 14 декабря, когда в австрийском Хохфильцене женская команда завоевала серебряную награду в эстафете, а Александр Логинов финишировал на втором месте в гонке преследования.

Это новый антирекорд сборной России. Такого количества гонок без медалей подряд на Кубке мира в истории российского биатлона еще не было. В 2016 году россияне провели 25 гонок без попадания в топ-3.

Всего в нынешнем сезоне российские биатлонисты завоевали пять медалей на Кубке мира (2 серебра и 3 бронзы).