Виталий Норицын: На ЧМ хотелось бы видеть, что в каждой гонке мы можем побороться за медаль Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал о задачах национальной команды на предстоящем чемпионате мира в Антхольце (Италия).

– План на чемпионат мира? Хотелось бы видеть, что в каждой гонке мы можем побороться за медаль, – рассказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что чемпионат мира пройдет в Италии с 12 по 23 февраля 2020 года.