Александр Касперович: Уверен, что на чемпионате мира Логинов сможет бороться за медали Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, уверен, что российский биатлонист за медали на предстоящем чемпионате мира в Антхольце (Италия).

– Да, времени очень мало, но возможность исправить ситуацию есть, главное – восстановить ту стрельбу, которая была в начале сезона. Критической ситуацию я бы не назвал, я уверен, что мы сможем бороться за медали в Антхольце, – цитирует Касперовича ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира пройдет в Италии с 12 по 23 февраля 2020 года.