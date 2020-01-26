Александр Тихонов: Нынешний тренерский штаб сборной – это уровень дворовой команды Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава СБР прокомментировал антирекорд сборной России.

По итогам двух сегодняшних соревнований на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке сборная России установила новый рекорд. Российские биатлонисты не могут взять медали уже в 26 гонках кряду. Прошлый раз сборная пополняла свою копилку наград 14 декабря, когда в австрийском Хохфильцене женская команда завоевала серебряную награду в эстафете, а Александр Логинов финишировал на втором месте в гонке преследования.

Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший руководитель Союза биатлонистов России Александр Тихонов уверен, что полную ответственность за результаты нынешнего сезона несет тренерский штаб, который следует заменить, не дожидаясь старта чемпионата мира в Италии.

Об этом Тихонов заявил в интервью ТАСС:

«Если нынешнему руководству хватит ума, то оно поступит так, как поступил бы я на их месте – незамедлительно выгнал бы тренеров сборной и сам бы занялся восстановлением спортсменов. Они же просто никакие, еле передвигают ногами. Нынешний тренерский штаб – уровень дворовой команды. За свои слова я отвечаю, они же врут непонятно от чего. Вот, что страшно.

Когда я уходил, то сказал: «Больше вам праздник никто не сделает». У меня не было звезд, но я знал, как подвести команду, потому что сам выступал на всех этих трассах».

Тихонов руководил СБР с 1996 по 2008 годы.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с итальянском Антхольце-Антерсельве с 13 по 23 февраля.