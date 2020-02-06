Владимир Драчев: Реально ли ожидать медали на чемпионате мира? Мы надеемся, а шансы есть всегда Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что окончательный состав сборной на чемпионат мира будет объявлен после этапа Кубка IBU, который состоится 8-9 февраля.

- Окончательный состав сборной на чемпионат мира будет объявлен после этапа Кубка IBU, который состоится 8-9 февраля?

- В целом состав известен. Просто мы хотим добавить в него спортсменов, выступающих на Кубке IBU, и усилить таким образом команду. Помимо Халили у нас есть Глазырина, Поршнева, в хорошей форме Гербулова. Мы хотели бы проанализировать, как они выступят в ближайшие выходные на этапе в итальянском Мартелло. Может быть, кто-то будет включен в основной состав.

На чемпионате мира в каждой гонке участвует по четыре спортсмена от страны, и большого количества запасных в такой ситуации не требуется. У нас максимальная квота – восемь мужчин и семь женщин. Вряд ли получится так, что все смогут стартовать. Но названные девушки и ребята могут усилить сборную.

- После 26 гонок подряд без подиумов на Кубке мира реально ожидать медали на чемпионате мира?

- В биатлоне все реально, потому что наш вид спорта состоит из нескольких компонентов: функциональный, то есть бег на лыжах, стрельба и, не менее важный – психология, настрой. Достаточно часто спортсмены не самого топового уровня побеждают на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Мы надеемся, а шансы есть всегда, - приводит слова Драчева сайт Олимпийского комитета России.

Добавим, что чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля 2020 года.