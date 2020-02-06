Владимир Драчев: Отстаем от норвежцев и французов в технической составляющей Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, из-за чего российские биатлонисты уступают норвежцам и французам.

- Российские биатлонисты неплохо начали Кубок мира. Что потом пошло не так, в чем причина провала на последних этапах?

- Не просто неплохо, а хорошо начали, и планировали так же продолжать. Да, были небольшие сбои из-за отсутствия снега. Но после третьего этапа Кубка мира пошел определенный сбой, от которого не смогли оправиться. Как боксер после сильного нокдауна. И сейчас нужна была передышка, чтобы восстановиться.

- Пока преимущество норвежцев и французов выглядит уж слишком большим.

- Да, их состав очень сильный, особенно у мужчин. Они реально всей командой впереди нас. Шесть французов и шесть норвежцев явно сильнее команды России. На то есть причины. Мы все понимаем, насколько все зависит от технических компонентов – качества лыж, оружия, патронов, смазки, медицины и так далее. Именно здесь мы сейчас ищем, за счет чего эти две команды совершили такой отрыв от всего мира.

Они ведь опережают не только Россию. Посмотрите на немцев, шведов, итальянцев, чехов – мы все делим только 3-6 места. Иногда норвежцы и французы не дают нам возможности попасть даже в цветочную церемонию. Потому что они очень оторвались. В большей части причина именно в технической составляющей, - приводит слова Драчева сайт Олимпийского комитета России.

Добавим, что с 13 по 23 февраля 2020 года в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира по биатлону.