Владимир Драчев: Даже не смотрю на этот чемпионат мира, а думаю о летней подготовке 12 февраля стартует чемпионат мира по биатлону.

Президент СБР Владимир Драчев признался, что в настоящий момент все его внимание сосредоточено на летней подготовке сборной России к следующему сезону.

«Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Нам надо много чего изменить. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина. Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам», - сказал Драчев в интервью «РИА Новости».

Напомним, в текущем сезоне сборная России установила новый антирекорд на этапах Кубка мира. Россияне не смогли попасть в тройку лучших в 26 гонках подряд.

В зачете Кубка мира лучшим из российских спортсменов является Александр Логинов у мужчин, занимающий шестую позицию. В соревнованиях женщин Светлана Миронова расположилась на 18-м месте.

В зачете Кубка наций мужская сборная России занимает четвертую строчку, женская - пятую.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 февраля в Антхольце (Италия).