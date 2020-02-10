Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о причинах неудачного выступления сборной России на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.
«Первая причина – это лыжи, – приводит слова Драчева корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов. – Мы одолжили у лыжной федерации 25 пар лыж, обкатали их в Эстонии, на них же будем выступать на чемпионате мира.
Также закупили и отстреляли новую партию патронов и заменили стволы на винтовках. Мы были недовольны, как стволы вели себя на этапах Кубка мира».
Напомним, в нынешнем сезоне российские биатлонисты установили антирекорд, проведя 26 гонок подряд без призовых мест.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля в Антерсельве.
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