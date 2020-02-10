Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж Чемпионат мира пройдет в Антерсельве с 13 по 23 февраля.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о причинах неудачного выступления сборной России на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

«Первая причина – это лыжи, – приводит слова Драчева корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов. – Мы одолжили у лыжной федерации 25 пар лыж, обкатали их в Эстонии, на них же будем выступать на чемпионате мира.

Также закупили и отстреляли новую партию патронов и заменили стволы на винтовках. Мы были недовольны, как стволы вели себя на этапах Кубка мира».

Напомним, в нынешнем сезоне российские биатлонисты установили антирекорд, проведя 26 гонок подряд без призовых мест.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля в Антерсельве.