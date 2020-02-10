Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира - Советский спорт
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10 февраля 2020 13:29БиатлонВолохов Юрий, Нечаев Юрий

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира

Турнир пройдет с 13 по 23 февраля в Антерсельве.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, кто войдет в состав сборной России на чемпионате мира в Антерсельве.

«У мужчин: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев – на них, видимо, выпадет основная нагрузка, – приводит слова Драчева корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов. – Также в состав будут включены Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Еще рассматриваем Саида Халили. Решение по нему тренерский штаб примет сегодня.

У женщин: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Практически утвердили Екатерину Глазырину. Возможно, привезем Ульяну Кайшеву. На первый день или позже – пока не решили».

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля в Антерсельве.

В нынешнем сезоне российские биатлонисты установили антирекорд, проведя 26 гонок подряд на Кубке мира без призовых мест.

В общем зачете лучшим из российских спортсменов является Александр Логинов, занимающий шестую позицию. У женщин Светлана Миронова расположилась на 18-м месте.

В зачете Кубка наций мужская сборная России занимает четвертую строчку, женская пятую.

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